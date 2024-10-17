9月、米ペンシルベニア州インディアナで、選挙集会に参加したトランプ前大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米大統領選の共和党候補トランプ前大統領は16日放送の女性だけを招いた対話集会で、重要争点になっている人工妊娠中絶の権利を巡る規制を各州の判断に委ね、強姦などによる妊娠には例外を認めるべきだと強調した。保守派が求める全米での一律禁止ではなく穏健な姿勢をアピールし、弱点だとされる女性票の引き寄