［エルサレム１６日ロイター］ - イスラエルのネタニヤフ首相は１６日、パレスチナ自治区ガザへの人道支援拡大を議論するため緊急会議を招集した。間もなく支援を増加させる見込みだという。会議に出席した当局者３人が明らかにした。首相の報道官からのコメントは得られていない。 ブリンケン米国務長官とオースティン国防長官は１５日、ガザの人道状況改善に向けた措置を３０日以内に講じるよう求める書簡をイスラエ