Jonathan Spicer[イスタンブール １６日 ロイター] - イスラム組織ハマスの幹部バセム・ナイム氏は１６日、親イラン武装組織ヒズボラが本拠を置くレバノンを含む中東地域で急速に拡大している紛争について、解決にはパレスチナ自治区ガザを巡る危機の根源的な解決が不可欠になる考えを示した。ナイム氏はイスタンブールでロイターに対し「ガザ地区とレバノンの２つの前線は複雑に絡み合っている。ガザ地域の問題を解決せずに、