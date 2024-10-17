アメリカのバイデン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、ウクライナがロシアに勝利するために必要な装備を確保できるよう支援を強化することを確認しました。ホワイトハウスによりますと、バイデン大統領は16日、ゼレンスキー大統領との電話会談で、来年1月の任期までにウクライナへの軍事支援を強化する取り組みについて説明しました。その一環として、ウクライナに対して防空システムや空対地ミサイル、