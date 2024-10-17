NY株式16日（NY時間15:24）（日本時間04:24） ダウ平均43055.31（+314.89+0.74%） ナスダック18361.26（+45.67+0.25%） CME日経平均先物39550（大証終比：+360+0.91%） 欧州株式16日終値 英FT100 8329.07（+79.79+0.97%） 独DAX 19432.81（-53.38-0.27%） 仏CAC40 7492.00（-29.97-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.936（-0.010） 10年債4.016（-0.016） 30年債4.301（-0