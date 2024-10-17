◇きょう17日開幕「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」賞金総額2億円を誇る秋のビッグトーナメント「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」はきょう17日、兵庫県のマスターズGCで開幕する。今季日本ツアー初参戦の畑岡奈紗（25＝アビームコンサルティング）は7年ぶり2度目の出場。初出場した17年大会は2位で迎えた最終日が台風接近の影響で無念の中止となった。7年前に届かなかった大会初制覇を目指す。約1年ぶりの