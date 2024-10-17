【モデルプレス＝2024/10/17】手越祐也が、23日放送のテレビプロデューサーの佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜27時〜）スペシャルウィークのゲストに決定。生放送でスペシャル対談を送る。【写真】手越祐也、4年ぶり「イッテＱ」おなじみの法被姿◆手越祐也「佐久間宣行ANN0」出演決定佐久間氏が手掛けるNetflixコメディシリーズ「トークサバイバー！ラスト・オブ・