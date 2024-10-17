女優の生田絵梨花が16日、都内で行われたミュージカル『レ・ミゼラブル』製作発表記者会見に出席。同じファンテーヌ役を演じる昆夏美、木下晴香と共に歌唱し、その感想を語った。【写真】昆夏美＆木下晴香と今回限りの三重唱に臨んだ生田絵梨花記者会見には生田、昆、木下のほか、吉原光夫、佐藤隆紀、飯田洋輔、伊礼彼方、小野田龍之介、石井一彰、屋比久知奈、清水美依紗、ルミーナ、三浦宏規、山田健登、 中桐聖弥、加藤梨