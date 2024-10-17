女優の生田絵梨花（２７）が１６日、東京・帝国劇場で出演するミュージカル「レ・ミゼラブル」（１２月２０日〜２５年２月７日、帝国劇場ほか）の製作発表に吉原光夫（４６）、昆夏美（３３）、木下晴香（２５）ら総勢８４人のキャストと登壇した。帝劇クロージング公演にふさわしい圧巻の歌声を響かせた。観客５００人も集まった前で生田は昆と木下とともに「夢やぶれて」を熱唱。同じファンテーヌ役の３人が同じ舞台に立って