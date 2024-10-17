パリ五輪銅メダルの松山英樹（32＝LEXUS）が16日、都内でインドアゴルフブランド「TGXGOLF」のイベントに出席した。米ツアー14勝のアダム・スコット（44＝オーストラリア）とシミュレーションゴルフで対決。好ショットを披露して会場を盛り上げ、「気軽に行きやすいので、ゴルフを始めるきっかけになってくれれば」と語った。今季は2年ぶりの勝利をつかむなど2勝目を挙げて節目の同10勝に到達。次戦は24日開幕のZOZOチャン