3日、記者会見に出席したNATOのルッテ事務総長（左）とウクライナのゼレンスキー大統領＝キーウ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】NATOのルッテ事務総長は16日の記者会見で、ウクライナのゼレンスキー大統領が公表した対ロシア戦争の「勝利計画」について「私は計画全体を支持しているとは言えない」と述べ、慎重な姿勢を示した。勝利計画は、ウクライナのNATO加盟交渉に同国を招待することも要求。ルッテ氏は「深く掘り