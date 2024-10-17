オリックス・山下舜平大投手（２２）が、派遣予定だった１１月中旬からのオーストラリアでのウィンターリーグを見合わせることが１６日、分かった。上半身のコンディション不良を訴えたもよう。参加予定だった宮崎でのフェニックス・リーグも取りやめ、まずは別メニューで回復を最優先させる方針となった。プロ初勝利を含む９勝を挙げた昨年は、８月末に腰痛で離脱。今季は３勝と成績を下げたが、シーズン終盤にかけて先発とし