スピードスケートの今季初戦、全日本距離別選手権は２５日に長野市エムウェーブで開幕する。男子５００メートルで日本記録保持者の新濱立也（２８）＝高崎健康福祉大職＝が１６日、スポーツ報知のインタビューに応じ、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪のプレシーズン幕開けを控えた心境を語った。５月にはカーリング女子のロコ・ソラーレ・吉田夕梨花（３１）と結婚し、心機一転で２大会連続五輪を目指す。（取材・