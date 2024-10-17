WEST.の最新音楽映像作品『WEST.10th Anniversary LIVE TOUR AWARD』が、10月17日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」と「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」ともに初登場１位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した、同日発表の「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、初登場1位を獲得し、映像3部門同時1位となった。【写真】10周年！『WEST. DOME TOUR AWARD 』で“原点回帰”ええじゃない