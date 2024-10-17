5人組男性グループ・Aぇ! groupの最新シングル「Gotta Be」（ガラビー）が、週間39万1104PTを記録し、10月17日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算2作目となる1位を獲得した。【動画】かっこいい！「Gotta Be」 MV Solo Scene Ver.を公開！週間ポイントの内訳は、CD：39万765PT／デジタルシングル（単曲）：−／デジタルシングル（バンドル）：−／ストリーミング：339PT。本作は、同日付「オリコン週間