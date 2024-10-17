NY株式16日（NY時間14:10）（日本時間03:10） ダウ平均43027.63（+287.21+0.67%） ナスダック18348.36（+32.77+0.18%） CME日経平均先物39490（大証終比：+300+0.76%） 欧州株式16日終値 英FT100 8329.07（+79.79+0.97%） 独DAX 19432.81（-53.38-0.27%） 仏CAC40 7492.00（-29.97-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.929（-0.016） 10年債4.012（-0.020） 30年債4.296（-0