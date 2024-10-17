1日、ブリュッセルのNATO本部で記者会見するルッテ事務総長【ブリュッセル共同】NATOのルッテ事務総長は16日、17〜18日に開催する国防相理事会に招待した日本と韓国、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国の国防相と「工業生産や技術革新の協力の在り方について協議する」と明らかにした。防衛産業分野の協力を進める。理事会を前に記者会見した。欧州のNATO加盟国はウクライナへの弾薬などの軍事支援に注力しているが、防