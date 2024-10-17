NY株式16日（NY時間13:04）（日本時間02:04） ダウ平均42998.97（+258.55+0.60%） ナスダック18338.22（+22.63+0.12%） CME日経平均先物39495（大証終比：+305+0.77%） 欧州株式16日終値 英FT100 8329.07（+79.79+0.97%） 独DAX 19432.81（-53.38-0.27%） 仏CAC40 7492.00（-29.97-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.938（-0.008） 10年債4.012（-0.020） 30年債4.296（-0