10月17日(木)深夜1:35〜2:05 放送黒田プロデュース鳥取県の旅▼砂でできたヴェルサイユ宮殿、フランス革命▼砂の美術館、想像以上のスケールに仰天!▼パラグライダー体験のはずが、突然の大雨…▼東野、鳥取砂丘で鳥になれるのか?