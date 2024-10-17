（NY時間12:43）（日本時間01:43） ＵＳバンコープ＜USB＞49.23（+2.23+4.73%） 米地銀のＵＳバンコープ＜USB＞が上昇。取引開始前に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、経常収益は予想通りの減収となったものの１株利益は予想を上回った。純受取利息（ＮＩＩ）が４１．７億ドルと予想を上回ったことが他を相殺した。同銀は声明で第４四半期のＮＩＩは第３四半期と同程度で推移していると述べてい