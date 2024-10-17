17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比210円高の3万9400円と急伸。日経平均株価の現物終値3万9180.3円に対しては219.70円高。出来高は8233枚となっている。 TOPIX先物期近は2705ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.34ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39400