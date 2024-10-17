今季は108試合出場して打率.280、10本塁打、56打点レッドソックスは16日（日本時間17日）、吉田正尚外野手が右肩関節唇の修復手術を受け、成功したと発表した。3日（同4日）に米マサチューセッツ州の病院で手術を受けた。今季は左手親指痛で1か月ほど長期離脱。108試合出場して打率.280、10本塁打、56打点といずれも昨季を下回った。主に指名打者での出場で左翼での出場は1試合のみだった。吉田は2022年オフに5年9000万ドル