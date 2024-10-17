NY株式16日（NY時間12:07）（日本時間01:07） ダウ平均42987.32（+246.90+0.57%） ナスダック18293.41（-22.18-0.12%） CME日経平均先物39435（大証終比：+245+0.62%） 欧州株式16日GMT16:07 英FT100 8329.07（+79.79+0.97%） 独DAX 19432.81（-53.38-0.27%） 仏CAC40 7492.00（-29.97-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.931（-0.014） 10年債4.008（-0.023） 30年債4.292