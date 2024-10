sajou no hanaのTVアニメ『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』OPテーマ「淡く微か」のMVが公開された。そして同曲は10月17日0時から配信が開始されている。 sajou no hanaでは初のアニメーションのMVになっており、主人公の少女が未来を自ら切り開いていくストーリー。少女の表情が変化していく様子に注目したい。 sajou no hana「淡く微か」配信ジャケット 2025年にはライブツアーの開催が決定