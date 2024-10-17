12月6日（金）・7日（土）・8日（日）の3日間にわたって千葉・幕張メッセで開催される『東京コミックコンベンション2024』（『東京コミコン2024』）に、ジュード・ロウが参加することがわかった。 （C）2024 Tokyo comic con All rights reserved. 『東京コミコン』は、日米の映画・コミック・アニメ・ゲームなどのポップカルチャーの祭典。サンディエゴを発祥とする『コミコン』をモデルに、2016年から毎年