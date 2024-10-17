きょうも為替市場はドル買いの流れが根強くある中、ユーロドルは１．０８ドル台後半まで下げ幅を拡大している。本日の２００日線が１．０８７５ドル付近に来ているが、本日はその水準に到達。２００日線を巡って明日以降の動きが注目される。 いよいよ明日はＥＣＢ理事会が開催されいる。ドイツを中心に景気先行きへの不透明感が高まっており、インフレもサービスインフレは別にして、予想以上に落ち着きを示し