［北京１６日ロイター］ - 中国国家安全省は１６日、外国企業が自動運転の調査として認可を受けた中国企業への外注を装い、中国国内で違法に地図作成作業をしていたことが判明したと発表した。企業名は明らかにしていない。国家安全省は対話アプリ「微信（ウィーチャット）」に投稿した発表文で、中国で地理測量や地図作成の行為が認められていないこの外国企業が「複数の車両を購入し、高精度のレーダーや全地球測位シス