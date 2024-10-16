ルータスは、全国こども食堂支援センター・むすびえにより、2024年度こども家庭庁「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」に採択され、こども食堂「ルー飯(ルーハン)のこども食堂」の運営を開始することを発表した。「ルー飯のこども食堂」概要「ルー飯のこども食堂」は、10月20日(日)、11月23日(土)、12月7日(土)、2025年1月18日(土)の各日11:30〜14:30にオープン。また、高校生以下の子どもがいる世帯、ひとり親世帯の子育て