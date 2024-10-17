大阪・ミナミの時計店で計950万円相当の腕時計を盗んだとして、大阪府警は16日、住所、職業不詳の岩田力哉容疑者（28）を窃盗の疑いで現行犯逮捕し、発表した。認否は明らかにしていない。南署によると、岩田容疑者は16日午後3時50分ごろ、大阪市中央区心斎橋筋1丁目の腕時計店「WATCHNIAN大阪本店」に客として入り、接客した店員がカウンターの上に並べた腕時計腕時計4本（計950万円相当）を盗んだ疑いがある。走って店の外