セルタは16日、クラウディオ・ヒラルデス監督(36)との契約を2027年6月30日まで延長したことを発表した。2022年からセルタのBチームの指揮官を務めていたヒラルデス監督は、今年3月に解任されたラファエル・ベニテス前監督の後任としてトップチームの監督に就任。就任初年度となった昨季は17位と低迷していたチームの建て直しに成功し、13位でラ・リーガ残留をにチームを導くと、今季もここまで4勝1分け4敗の9位と中位を維持してい