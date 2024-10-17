NY株式16日（NY時間11:05）（日本時間00:05） ダウ平均42950.30（+209.88+0.49%） ナスダック18290.27（-25.32-0.14%） CME日経平均先物39420（大証終比：+230+0.58%） 欧州株式16日GMT15:05 英FT100 8339.04（+89.76+1.09%） 独DAX 19461.71（-24.48-0.13%） 仏CAC40 7496.49（-25.48-0.34%） 米国債利回り 2年債 3.923（-0.023） 10年債4.001（-0.031） 30年債4.287