対象の1つ「SanDisk Desk Drive」 ウエスタンデジタル合同会社は、Amazonが開催する「先行セール」「プライム感謝祭」に参加する。 WDやSanDiskブランドの各種メモリーカード、ポータブルSSD、外付けHDDなどが対象となっている。 対象製品には、2024年5月に発売した据え置き型の外付けSSD「SanDisk Desk Drive」も含まれている。 開催期間 先行セール：2024年10月17日（木）0