ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関８ｔｈＢＴＳながと４周年記念新東通信杯」が１６日に開幕した。末永祐輝（３７＝山口）は初日前半１Ｒ、コンマ１７のトップスタートを決めると「ラッキーでした」と内４艇がヘコんだスリット隊形も味方に一気のまくり快勝。後半１１Ｒは２コースから鋭く差して２着を確保した。「足はいい。出足系だけど、伸びも他の人より余裕はある。機率２２％を考えれば５割増しくらいかな。今年の下関で