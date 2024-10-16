文在寅（ムン・ジェイン）前大統領の元婿のタイ・イースタージェット特恵採用疑惑などを捜査している韓国検察が統一部の家宅捜索を進めている。全州（チョンジュ）地検は１６日、統一部南北関係管理団（旧南北会談本部）に対する家宅捜索で、南北平和協力祈願南側芸術団のイースター航空チャーター機選定と関連した証拠を確保したと明らかにした。検察はこの疑惑を確認するため趙明均（チョ・ミョンギュン）元統一部長官の自宅も家