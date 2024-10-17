藤原竜也主演のフジテレビ「全領域異常解決室」第２話が１６日に放送された。ミステリー作品に出演しただけで黒幕・犯人と疑われる小日向文世と迫田孝也が「ＶＩＶＡＮＴ」以来の共演と話題。小日向は内閣官房直轄の捜査機関「全領域異常解決室」（全決）の局長宇喜之民生役。迫田は捜査協力する謎のデリバリースタッフ芹田正彦役で登場。第２話でも、迫田は自転車に乗って、全決の室長代理・興玉雅（藤原竜也）と警視庁から