【Amazonプライム感謝祭】 先行セール期間：10月17日0時～ 開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分 「DJI Air 2S Fly Moreコンボ」 Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品に、DJIのドローンが追加された。 セールでは、「Air 2S」本体に予備バッテリーが付属するタイプや