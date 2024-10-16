Photo: chisato kuroda 現在、フロリダ州マイアミで開催中のAdobe（アドビ）のカンファレンスAdobe MAX。今回、Adobeのご招待でカンファレンスを取材できたんですが、このたび新たに登場したツールや機能は、より幅広い多くの人たちが日常的に使用できるよう、デスクトップを超えてウェブやモバイル版での提供があったのが印象的でした。なかでも私の心をつかんだのは写真編集ツールLightroo