第６回世界仏教フォーラム、幸福を祈る法会開催16日、寧波市奉化区の弥勒聖壇で行われた法会。（寧波＝新華社記者/林光耀）【新華社寧波10月16日】第6回世界仏教フォーラムが開催中の中国浙江省寧波市で16日、フォーラムの一環となる幸福を祈る法会が奉化区の弥勒聖壇を会場に行われた。第６回世界仏教フォーラム、幸福を祈る法会開催16日、寧波市奉化区の弥勒聖壇で行われた法会。（寧波＝新華社記者/林光耀）第６回世界仏教フ