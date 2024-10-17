2016年10月17日、ニコニコ動画に投稿された『シャルル／バルーン』が、本日2024年10月17日で投稿から8周年を迎えました！再生数は累計11,269,839回に達し、動画につけられたコメント数は73,027件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『メーベル／バルーン』﻿﻿『レディーレ／バルーン』﻿﻿﻿■関連リンク・『シャルル／バルーン』の視聴ページhttps://www.nic