Tatiana BautzerManya SainiNiket Nishant[１６日 ロイター] - 米金融大手モルガン・スタンレーが１６日発表した第３・四半期決算は投資銀行部門が好調だったことで、利益が予想を上回った。１株当たり利益は１．８８ドルと、ＬＳＥＧがまとめたアナリスト予想の１．５８ドルを上回った。同社に帰属する純利益は３１億９０００万ドルと、前年同期の２４億１０００万ドルから増加した。テッド・ピック最高経営責任者（ＣＥ