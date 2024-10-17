「琉球最後のユタ」（ユタ＝沖縄地方で活動するシャーマン）として数々の著名人を鑑定したＨＡＬが、１８日にミニアルバム「大丈夫さ」を配信リリースする。同アルバムには「希望の空へ」「Ｍｙｓｅｌｆ」「Ｓａｙｍｅ」「大丈夫さ」「約束」の５曲を収録。夕暮れの黄昏（たそがれ）をイメージして制作された。その情景が混沌（こんとん）とした現代社会を表している―というところから、暗い時代に希望を感じられる作品作り