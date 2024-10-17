第６回世界仏教フォーラム、メインフォーラム開催16日、第6回世界仏教フォーラムのメインフォーラムの出席者。（寧波＝新華社記者/黄宗治）【新華社寧波10月16日】中国浙江省寧波市で16日、第6回世界仏教フォーラムのメインフォーラムが開催された。72の国・地域から仏教界関係者、専門家・学者、ゲストらが出席した。第６回世界仏教フォーラム、メインフォーラム開催16日、第6回世界仏教フォーラムのメインフォーラム。（寧波＝