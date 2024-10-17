李強総理、ＳＣＯ首脳理事会第２３回会議に出席16日、SCO加盟国政府首脳（首相）理事会第23回会議に出席した李強総理。（イスラマバード＝新華社記者/李濤）【新華社イスラマバード10月16日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は16日、パキスタン・イスラマバードで上海協力機構（SCO）加盟国政府首脳（首相）理事会第23回会議に出席した。李強総理、ＳＣＯ首脳理事会第２３回会議に出席16日、各国首脳と記念撮影に臨む李強総