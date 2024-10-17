1977（昭和52）年10月17日、東京六大学野球秋季リーグの早大3回戦で、左翼へ本塁打を放つ江川卓（法大4年）。投げても散発5安打完封、チームは春秋4連覇へ大きく前進した。江川は史上2位のリーグ通算47勝（12敗）を挙げた「投手」だが、打者でも76年秋には打率3割4分2厘でリーグ2位になっている。