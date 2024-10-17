【月刊ヤングマガジン 2024年11号】 10月17日 発売 価格：540円 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2024年第11号」を本日10月17日に発売する。価格は540円。 今号では、11月20日に最新単行本の第10巻が発売される「テンカイチ 日本最強武芸者決定戦」が巻頭カラーに登場。天賦の才と磨き抜かれた才の攻防が、最速最大火力〈フル・バ&#12540