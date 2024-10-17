【「戦隊大失格」16巻】 10月17日 発売 価格：550円 講談社は、マンガ「戦隊大失格」の16巻を10月17日に発売する。価格は550円。 本作は「五等分の花嫁」で知られる春場ねぎ氏の最新作で、「週刊少年マガジン」にて連載中。4月から6月にかけてTVアニメが放送され、2025年に第2期が放送されることも決まっている。 16巻では大戦隊＆新戦隊のTV共演が