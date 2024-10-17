17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比170円高の3万9360円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万9180.3円に対しては179.70円高。出来高は7382枚となっている。 TOPIX先物期近は2701ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.34ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物