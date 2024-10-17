TikTokなどで活躍しているインフルエンサー、あかせあかり（23）が16日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）にコメンテーターとしてゲスト出演。ネット上で話題となっている。あかせは黒髪ロングで、黒のセパレートビスチェキャミワンピースで出演。X（旧ツイッター）上では、あかせの出演に「#水曜日のダウンタウンの美しい女性ゲストが気になってずっと調べててクーラーのやつ全く見てない。ちなみ