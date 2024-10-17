TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が16日、放送された。「この夏、エアコンのリモコン盗まれたら一巻の終わり説」ではや団の本間キッド、オンリー2の奥村うどん、パンプキンポテトフライの山名大貴の3人が登場。自宅のリモコンがなくなる設定で、実験が繰り広げられた。リモコンがなく、クーラーが利かない8月の部屋で悶々とする3人の姿が映し出された。X（旧ツイッター）では「エアコンのリモコン」がト