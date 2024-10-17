【モデルプレス＝2024/10/17】女優の加藤小夏が、17日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）46号の巻末グラビアに初登場。美しい脚やウエストを披露している。【写真】加藤小夏、美ボディ輝く「ウイングマン」スーツ姿◆加藤小夏「ウイングマン」衣装で登場1980年代の伝説的名漫画「ウイングマン」が40年の時を超えて実写化。キュートさとセクシーさで読者を魅了したアオイ役を演じるのは、新進気鋭の加藤。実写化を記念して、加